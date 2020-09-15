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Son Dakika Transfer Haberleri | Fenerbahçe'ye Jailson için resmi teklif!
Çin Süper Ligi ekiplerinden Dalian Pro, Jailson için Fenerbahçe’ye resmi teklif yaptı.
Fenerbahçe’de geçen sezonun en çok eleştirilen futbolcusu olan Jailson'da flaş bir gelişme yaşandı.
TRT Spor'un haberine göre; Çin Süper Ligi ekiplerinden Dalian Pro, Jailson için Fenerbahçe’ye resmi teklif yaptı.
Brezilya basını, Fenerbahçe’nin Jailson’u 5 milyon Euro civarında bir rakama satıp, bu miktarın yüzde 20’sini eski kulübü Gremio’ya vereceğini yazmıştı.
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