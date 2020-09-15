Son Dakika Transfer Haberleri | Fenerbahçe'ye Jailson için resmi teklif!

Fenerbahçe’de geçen sezonun en çok eleştirilen futbolcusu olan Jailson'da flaş bir gelişme yaşandı.

TRT Spor'un haberine göre; Çin Süper Ligi ekiplerinden Dalian Pro, Jailson için Fenerbahçe’ye resmi teklif yaptı.

Brezilya basını, Fenerbahçe’nin Jailson’u 5 milyon Euro civarında bir rakama satıp, bu miktarın yüzde 20’sini eski kulübü Gremio’ya vereceğini yazmıştı.