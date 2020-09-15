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GeriFutbol Son Dakika Transfer Haberleri | Fenerbahçe'nin listesinde Eran Zahavi'ye yeni teklif!
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Haber Giriş: 15.09.2020 - 16:43 | Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberleri | Fenerbahçe'nin listesinde Eran Zahavi'ye yeni teklif!

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Son Dakika Transfer Haberleri | Fenerbahçe'nin listesinde Eran Zahavi'ye yeni teklif!
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Fenerbahçe'nin transfer gündemine gelmesine karşın resmi teklif yapılmayan Eran Zahavi için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe ile uzun süre ismi anılan İsrailli golcü Eran Zahavi'ye resmi teklif geldi.

Sport1'de yer alan habere göre; Hollanda ekibi PSV Eindhoven, Fenerbahçe'nin resmi teklif götürmediği Eran Zahavi ile ilgileniyor.

Haberde; PSV'nin tecrübeli santrfora yıllık 2.5 milyon eurodan 2 sezonluk bir teklif yaptığı belirtildi.

Ayrıca Türkiye'den Beşiktaş'ın Zahavi'yi gündemine aldığı ancak teklif aşamasına gelinmediği iddia edildi.

Guangzhou RF'den bonservisini almak için görüşmelerini sürdüren Zahavi, Çin ekibinde 106 maçta 91 gol, 27 asistlik performans sergiledi.

 

Son Dakika Transfer Haberleri | Fenerbahçenin listesinde Eran Zahaviye yeni teklif

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