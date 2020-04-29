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Futbol
Haber Giriş: 29.04.2020 - 09:35,Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe'nin istediği Benjamin Stambouli'ye Bordeaux ve Monaco da talip

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Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe'nin istediği Benjamin Stambouli'ye Bordeaux ve Monaco da talip
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Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de savunma için listenin ilk sırasında Schalke ile sözleşmesi bitecek olan Benjamin Stambouli yer alıyordu. Ancak deneyimli oyuncuya iki kulübün daha talip olması Sarı-Lacivertliler'in keyfini kaçırdı. İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Fransız stoper Benjamin Stambouli'ye iki talip daha çıktı. Sarı-lacivertli takımın menajerler aracılığı ile daha önce temas kurduğu deneyimli futbolcu, İstanbul'a gelmeye sıcak bakıyordu.

Schalke ile sözleşmesi bitecek olan Fransız oyuncunun talipleri artıyor. Alman basını, Bordeaux ve Monaco'nun Fransız stoperi gündemine aldığını yazdı.

TÜRK KÖKENLİ
Fransız oyuncunun Türk kökenli olması dikkat çekiyor. Benjamin Stambouli'nin büyük dedesi, Osmanlı döneminde Cezayir'e göçen bir Türk. Hatta Stambouli soyadının anlamı da "İstanbullu"...

Stambouli 2016 yılından bu yana Schalke 04 formasını giyiyor. Kariyerinde PSG ve Tottenham formaları da terleten 29 yaşındaki Fransız stoper ön libero bölgesinde de görev yapabiliyor. (Takvim)

Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçenin istediği Benjamin Stambouliye Bordeaux ve Monaco da talip

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