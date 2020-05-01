Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe’nin gözü Enes Ünal'da

Önümüzdeki sezon iddialı bir kadro oluşturmak isteyen Fenerbahçe, takımdaki yerli oyuncu kalitesini de artırmak istiyor. Sarı-Lacivertliler'in bu doğrultuda İspanya'da Valladolid'de kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Villarreal'de olan milli futbolcu Enes Ünal'ı listenin üst sıralarına yazdığı öğrenildi.

Villarreal'in 2022'de sözleşmesi bitecek olan 22 yaşındaki futbolcuyu bonservisiyle satmak istediği iddia ediliyor. Enes için nabız yoklayama başlayan F.Bahçe ise oyuncuyu kiralık olarak kadroya katmak istiyor.

Villarreal 3 sezon önce 14 milyon Euro ödediği Enes Ünal'ı son iki sezonda Real Valladolid'e kiralamıştı. Enes, A Milli Takım'ın gelecekteki golcüsü olarak gösteriliyor. (Takvim)





Süper Piyango biletinizi almak için hemen buraya tıklayın!