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Futbol
Haber Giriş: 22.04.2020 - 09:07,Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe'nin Caner Erkin teklifi ortaya çıktı

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Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe'nin Caner Erkin teklifi ortaya çıktı
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Fenerbahçe yönetimi, Beşiktaş ile sözleşmesi bitecek Caner Erkin’e 2+1 yıllık teklif götürdü. 31 yaşındaki yıldız, bu öneriye hayli sıcak bakıyor.

Caner Erkin'e yeniden Fenerbahçe yolu gözüktü. 2010-2016 yılları arasında tam 6 sezon sarı-lacivertli formayı giydikten sonra İnter'e transfer olan ancak İtalyan ekibinde yaz kampı geçirdikten sonra Beşiktaş'ın yolunu tutan 31 yaşındaki yıldıza 2+1 yıllık teklif iletildi. Mukavelesi bitecek sol bek Hasan Ali ile henüz görüşme yapmayan yönetimin, Caner'in menajeriyle ilk teması kurduğu öğrenildi.

TÜRK LİRASI ÜZERİNDEN TEKLİF
Beşiktaş ile sözleşmesi sona erecek tecrübeli sol bekin bonservis maliyetinin bulunmaması nedeniyle transfere sıcak bakan Fenerbahçe yönetiminin, 2+1 senelik sözleşme teklifini TL üzerinden yaptığı ifade edildi. Caner'in de iki lig, iki kupa şampiyonluğu yaşadığı Fenerbahçe'ye dönmeyi çok istediği dile getiriliyor. (Fotomaç)

Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçenin Caner Erkin teklifi ortaya çıktı

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