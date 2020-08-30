Son Dakika Transfer Haberleri | Fenerbahçe'den Manuel Lanzini hamlesi!

Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe'de yeni bir isim gündeme geldi.İngiltere'de Teamtalk'ın haberine göre sarı-lacivertliler, West Ham United'ın 27 yaşındaki yıldızı Manuel Lanzini için girişimlere başladı.

Fenerbahçe'nin, Arjantinli orta saha oyuncusu için kulübüne kiralama teklifi yaptığı ancak oyuncunun Türkiye'ye gitme konusunda tereddüt yaşadığı kaydedildi.

West Ham United'ın Lanzini'yi takımdan göndermeye hazır olduğu ve kısa süre içinde daha sıcak gelişmelerin yaşanabileceği vurgulandı.

Kulübü ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki Tangocu geçen sezon Premier Lig'de 25 maça çıktı ve 3 asist yaptı. West Ham'da genellikle 10 numara pozisyonunda toplamda 134 maçta oynayan Lanzini, 21 gol ve 20 asistlik bir performans sergiledi.

River Plate altyapısında yetişen Arjantinli oyuncu, West Ham'dan önce Fluminense ve Al Jazira formaları da giydi(Sporx)