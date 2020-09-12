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Haber Giriş: 12.09.2020 - 23:35 | Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberleri | Fenerbahçe'de Jailson sürprizi! Satış ücreti...

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Son Dakika Transfer Haberleri | Fenerbahçe'de Jailson sürprizi! Satış ücreti...
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Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Jailson ile yolları ayırmaya hazırlandığını söyledi.

Süper Lig'in ilk haftasında Rizespor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.

NTV Spor'da yorumculuk yapan Rıdvan Dilmen, Jailson'un satışında sona yaklaşıldığını söyledi.

Rıdvan Dilmen, "Bildiğim kadarıyla Fenerbahçe, Jailson'u ciddi bir paraya satıyor. 4.5-5 milyona satılacak galiba" şeklinde konuştu

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