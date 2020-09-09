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Haber Giriş: 09.09.2020 - 16:36 | Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberleri | Fenerbahçe, Miha Zajc için Genoa ile anlaştı!

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Son Dakika Transfer Haberleri | Fenerbahçe, Miha Zajc için Genoa ile anlaştı!
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Fenerbahçe'nin Miha Zajc'ın transferi konusunda Serie A ekiplerinden Genoa ile anlaştığı belirtildi.

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  • Fenerbahçe 2020-2021 sezonu transferleri
  • Fenerbahçe 2020-2021 sezonu transferleri
  • Fenerbahçe 2020-2021 sezonu transferleri
  • Fenerbahçe 2020-2021 sezonu transferleri
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Fenerbahçe'nin, transfer tekliflerini değerlendirme kararı aldığı Miha Zajc için flaş bir gelişme yaşandı.

İtalya basınında yer alan habere göre; Fenerbahçe ile Genoa, Miha Zajc'ın transferi konusunda anlaşmaya vardı.

Sarı-lacivertlilerin 3.5 milyon euro satın alma opsiyonu talebinde indirime gittiği ve Sloven futbolcunun 3 milyon euro opsiyonla Serie A ekibine kiralanacağı belirtildi.

Ayrıca haberde opsiyonun zorunlu satın alma şeklinde olduğu ve Zajc'ın Genoa ile 4 yıllık sözleşme üzerinden anlaşma yapacağı vurgulandı.

Fenerbahçe ile 2023'e dek sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertlilerde 27 maça çıktı ve 4 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

 

Son Dakika Transfer Haberleri | Fenerbahçe, Miha Zajc için Genoa ile anlaştı

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