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Futbol
DHA
Haber Giriş: 27.05.2020 - 14:30,Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe, Manisa FK'dan Yiğit Kerem'i istiyor

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Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe, Manisa FK'dan Yiğit Kerem'i istiyor
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TFF 2. Lig Beyaz Grup'un iddialı ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü'nün U16 Milli Takım'da forma giyen genç orta saha oyuncusu Yiğit Kerem için Fenerbahçe'nin teklif yaptığı öne sürüldü.

Genç ve potansiyeli olan yıldız adaylarını kadroya katmak isteyen sarı-lacivertlilerin ay-yıldızlı formayı 10 kez sırtına geçiren futbolcu için Manisa FK yönetiminin kapısını çaldığı belirtildi.

Manisa temsilcisinde Aralık 2019'da profesyonel yapılıp 2 Türkiye Kupası maçında şans bulan Yiğit Kerem'in kulübüyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Fenerbahçe, daha önce TFF 3. Lig 1'inci Grup temsilcisi 1928 Bucaspor'un 18 yaşındaki santrforu Barış Sungur'a da talip olmuştu.

Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe, Manisa FKdan Yiğit Keremi istiyor

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