Son Dakika Transfer Haberleri | Beşiktaş'ta Mario Balotelli için top Ahmet Nur Çebi'de!

Spor Arena / İsmail ER - Sergen Yalçın yönetiminde pandemi arası sonrası Süper Lig’e damga vuran, yeni sezonda hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Beşiktaş’ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Bu sezon Şampiyonlar Ligi’ne ikinci ön eleme turundan itibaren katılacak olan ve ilk maçını 25 veya 26 Ağustos’ta oynayacağı açıklanan siyah beyazlı ekip UEFA’ya kadrosunu 20 Ağustos’a kadar bildirmek zorunda. Bu nedenle acele eden Kartal’da ilk hedef Mario Balotelli. Siyah beyazlılar, 1.9 milyon Euro’luk maaş tekliflerini 2.5 milyona çıkarırken tecrübeli oyuncunun buna prensipte ‘Evet’ dediği belirtildi.

Seferoviç'e kiralama formülü

Teklifi yapan Beşiktaş Futbol AŞ Başkanı Erdal Torunoğulları, transfer heyeti ile hafta içinde İtalya’ya gidecek ve golcü oyuncu ile menajeriyle bir araya gelerek yeni bir görüşme yapacak. Balotelli’nin bir yıl daha sözleşmesi bulunmasına karşın kulübü Brescia’nın da tecrübeli oyuncuyla yolları ayırmak istediği öğrenildi. Eğer Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ‘Tamam’ derse son kez masaya oturulacak ve imzalar atılacak. Siyah beyazlıların diğer golcü adayı ise Benfica’da forma giyen Haris Seferoviç. 2024’e kadar Portekiz ekibiyle sözleşmesi bulunan İsviçreli oyuncu için kiralama yöntemi düşünülüyor.

Roco gitmeye sıcak bakıyor

Hem Balotelli hem de Seferoviç isimlerine Sergen Yalçın’ın sıcak baktığı belirtilirken, deneyimli teknik adamın en kısa zamanda bu bölgeye takviye yapılmasını istediği gelen haberler arasında. Öte yandan gidecek isimler de belirleniyor. Yönetim, iki sezonda 27 maçta şans bulabilen ve Yalçın’ın takımda düşünmediği Roco’dan kendisine takım bulmasını istedi. Yöneticilerin, “Bonservisini bedelsiz verelim, yollarımızı ayıralım” dediği, yıllık 1.5 milyon Euro kazanan 27 yaşındaki Şilili savunma oyuncusunun da bu öneriye sıcak baktığı öğrenildi.

Çifte sezon açılışı

Beşiktaş Futbol Takımı, 2020- 2021 sezonu hazırlıklarına bugün başlayacak. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon hazırlıkları kapsamında BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştirilecek ilk antrenmanın saat 18.00’de başlayacağı belirtildi. Siyah beyazlıların erkek basketbol takımı da bugün sahaya inecek. İlk çalışma Akatlar Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilecek. Kamp çalışmaları için 12 Ağustos’ta Bolu’ya gidecek olan takımın hazırlıklarını 19 Ağustos’a kadar bu kentte sürdüreceği aktarıldı. Beşiktaş’ın 1 Eylül’de Fenerbahçe Beko, 2 Eylül’de Darüşşafaka Tekfen ve 5 Eylül’de ise Büyükçekmece ile hazırlık maçı yapacağı ifade edildi.