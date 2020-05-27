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Futbol
Haber Giriş: 27.05.2020 - 08:17,Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberleri | Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği Bernard Mensah'a PAOK'tan 6 milyon Euro

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Son dakika transfer haberleri | Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği Bernard Mensah'a PAOK'tan 6 milyon Euro
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Gana basını, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da istediği Kayserisporlu forması giyen Bernard Mensah için, Yunanistan'ın son şampiyonu PAOK'un 6 milyon Euro'yu gözden çıkardığını yazdı.

Gana basınından flaş Bernard Mensah iddiası... Yunanistan'ın son şampiyonu PAOK'un, Kayserispor forması giyen Bernard Mensah'ı listesine aldığı ve tam 6 milyon Euro'yu gözden çıkardığı iddia edildi.

25 yaşındaki oyuncunun ismi Türkiye'den Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yanı sıra Rus ekipleri Lokomotiv ve Spartak Moskova'yla da anılmıştı.

Yıldız oyuncunun bonservisi sezon başında İspanyol devi Atletico Madrid'den 3.6 milyon Euro'ya alınmıştı. (Fanatik)

Son dakika transfer haberleri | Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasarayın istediği Bernard Mensaha PAOKtan 6 milyon Euro

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