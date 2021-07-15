MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika Transfer Haberleri: Altay’da Mustafa Denizli’den Ozan Sol ve Korcan Çelikay'a veto
GeriFutbol Son Dakika Transfer Haberleri: Altay’da Mustafa Denizli’den Ozan Sol ve Korcan Çelikay'a veto
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 15.07.2021 - 12:52 | Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberleri: Altay’da Mustafa Denizli’den Ozan Sol ve Korcan Çelikay'a veto

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika Transfer Haberleri: Altay’da Mustafa Denizli’den Ozan Sol ve Korcan Çelikay'a veto

Süper Lig’de yeni sezona evinde oynayacağı Hes Kablo Kayserispor maçıyla başlayacak Altay’da teknik direktör Mustafa Denizli, yönetimin anlaşmaya vardığı iki oyuncuyu veto etti.

Siyah-beyazlı yönetim geçen sezon 2’nci Lig’de Bodrumspor formasıyla 27 gol atan sol kanat Ozan Sol ve Süper Lig’de küme düşen Ankaragücü’nden kaleci Korcan Çelikay ile prensip anlaşmasına varırken, teknik patron Mustafa Denizli bu iki ismi kadrosunda istemedi.

Son Dakika Transfer Haberleri: Altay’da Mustafa Denizli’den Ozan Sol ve Korcan Çelikaya veto


Siyah-beyazlı ekip antrenmanlarını kendi tesislerinde sürdürürken, çalışmalara katılmayan Ozan ile Korcan’ın başka kulüplere dümen kırması bekleniyor.

Son Dakika Transfer Haberleri: Altay’da Mustafa Denizli’den Ozan Sol ve Korcan Çelikaya veto

Yine yönetimin kendi isteğiyle aldığı Ceyhun Gülselam’ın ise Mustafa Denizli’nin onayıyla idmanlara katıldığı ifade edildi.

Altay’dan sol kanada Fabrice Olinga atağı
Altay’dan sol kanada Fabrice Olinga atağı

Dış transferde atağa kalkması beklenen Altay’da sözleşmesi bittikten sonra yeniden anlaşma sağlanan Gabonlu Poko’nun ilerleyen günlerde takıma katılması bekleniyor.

Son Dakika Transfer Haberleri: Altay’da Mustafa Denizli’den Ozan Sol ve Korcan Çelikaya veto

Hemen Misli.com'a gel, 7 farklı oyun seçeneğiyle sanal bahis oyna...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi