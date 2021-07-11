MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAltay’dan sol kanada Fabrice Olinga atağı
GeriFutbol Altay’dan sol kanada Fabrice Olinga atağı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 11.07.2021 - 13:28 | Son Güncelleme:

Altay’dan sol kanada Fabrice Olinga atağı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Altay’dan sol kanada Fabrice Olinga atağı

Süper Lig’in yeni ekiplerinden Altay, dış transferde Kamerunlu sol kanat Fabrice Olinga’ya kanca attı.

Siyah-beyazlıların, 2015-16 sezonundan bu yana Belçika’da Royal Excel Mouscron kulübünde görev alan 25 yaşındaki oyuncuyu transfer etmek için girişimlere başladığı öğrenildi.

Kamerun Milli Takımı’nda da görev alan Olinga’nın bonservisinin elinde olduğu bildirildi.

Ülkesinde Samuel Eto’o Academy’de futbola başlayan Fabrice Olinga, daha sonra İspanya ekibi Mallorca’nın altyapısına transfer oldu. İspanya’da Malaga, Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nde Apollon Limassol, Belçika’da SV Zulte Waregem, İtalya’da Sampdoria, Romanya’da Viitorul Constanta kulüplerinde görev alan Kamerunlu futbolcu geçen sezon 24 maçta 2 gol, 3 asistle oynadı.

Altay’dan sol kanada Fabrice Olinga atağı

Misli.com'dan yeni üyelere özel kampanya! 100 TL oyna, 100 TL kazan, hemen katıl...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi