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Futbol
Haber Giriş: 27.05.2020 - 08:26,Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberleri | Alpaslan Öztürk transferinde flaş gelişme

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Son dakika transfer haberleri | Alpaslan Öztürk transferinde flaş gelişme
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Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir Göztepe'nin başarılı oyuncusu Alpaslan Öztürk'ü istiyor. Pazarlıkları kızıştırmayı hedefleyen İzmir ekibi, başarılı oyuncudan kazanacağı bonservis bedeline göre transfer bütçesini belirleyecek.

İzmir temsilcisi Göztepe'ye, Alpaslan piyangosu... Geçen sezon başında Elazığspor'dan bedelsiz olarak kadroya katılan Alpaslan Öztürk özellikle bu sezon gösterdiği başarılı performansla ön plana çıktı.

Ön libero mevkiisinden stopere geçtiği günden bu yana oldukça iyi bir oyun ortaya koyan 26 yaşındaki oyuncu devleri peşine taktı. Stoper arayışında olan Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir tecrübeli oyuncuyu listesine aldı.

Göz Göz de bu taleplerden oldukça memnun... Sarı-Kırmızılılar bir yıl daha sözleşmesi bulunan Alpaslan'dan en yüksek bonservisi kazanmak adına pazarlıkları kızıştıracak. İzmir ekibi yeni sezon transfer bütçesini de başarılı futbolcunun bonservis bedeline göre belirleyecek. (Fanatik)

Son dakika transfer haberleri | Alpaslan Öztürk transferinde flaş gelişme

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