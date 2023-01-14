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Son dakika transfer haberi: Vincent Aboubakar 3. kez Beşiktaş'ta! Rus orta saha için resmi teklif yapılacak

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#Transfer#Beşiktaş#Aboubakar
Son dakika transfer haberi: Vincent Aboubakar 3. kez Beşiktaşta Rus orta saha için resmi teklif yapılacak
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Ocak 14, 2023 07:00

Beşiktaş, Weghorst’un boşluğunu eski futbolcusu Aboubakar ile dolduracak. Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı Rus önlibero ile ilgilendiklerini doğruladı.

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Wout Weghorst’un Manchester United’a transfer olması nedeniyle santrfor arayışına giren Beşiktaş, eski futbolcusu Vincent Aboubakar’da karar kıldı. Suudi Arabistan’ın Al Nassr takımıyla sözleşmesini feshedip boşa çıkan Kamerunlu golcüyle yapılan görüşmelerde kesin anlaşma sağlandığı ve transferin imzaya kaldığı öğrenildi.

2.5+1 YILLIK ANLAŞMA YAPILDI

Beşiktaş, 2.5+1 yıllık sözleşme imzalayacağı Aboubakar’a her sezon için 2.5 milyon Euro garanti ücret verecek. Kamerunlu futbolcu, daha önce 2016-17 ve 2020-21 sezonlarında kiralık olarak forma giydiği Beşiktaş’ta toplam 67 maça çıkarken 35 gol atıp 9 asist yapmıştı.

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Takımın en golcü ismi Wout Weghorst’un M.United’e transferinin ardından Beşiktaş bir yandan golcü arayışlarını sürdürürken diğer yandan orta sahaya takviye için de çalışmalar devam ediyor. Kulübün gündemindeki isim ise Lokomotiv Moskovalı Dmitri Barinov.

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DEĞERi 9 MiLYON EURO

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, Rus basınına 26 yaşındaki önlibero ile ilgili olarak yaptığı açıklamada “Barinov yakından takip ettiğimiz isimlerden birisi ve yakın zamanda Lokomotiv Moskova’ya teklif yapacağız” dedi.

Piyasa değeri 9 milyon Euro olan Barinov’un menajeri Pavel Banatin de önceki gün yine Rus medyasına transferi doğrulamıştı.

Hem önlibero hem merkez orta saha hem de stoper olarak görev yapan ve sözleşmesi 2024’te biten Barinov bu sezon 20 resmi maçta 1 gol, 1 asistle oynadı. ·

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#Transfer#Beşiktaş#Aboubakar

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