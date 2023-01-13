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Son dakika transfer haberi: Beşiktaş, Wout Weghorst ile yolların ayrıldığını açıkladı!

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#Transfer#Beşiktaş#Weghorst
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş, Wout Weghorst ile yolların ayrıldığını açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 13, 2023 21:44

Beşiktaş, Hollandalı futbolcu Wout Weghorst'un sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

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Beşiktaş, Wout Weghorst ve kulübü ile olan geçici transfer sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak sonlandırıldığını KAP’a bildirdi.

Dün yapılan görüşmelerin ardından Hollandalı golcü İstanbul’dan ayrılmıştı. Weghorst’un bonservisini elinde bulunduran Burnley, erken fesih nedeniyle Beşiktaş’a 2 milyon 825 bin Euro ödeyecek.

Siyah beyazlılardan yapılan açıklama şöyle:

“Profesyonel futbolcumuz Wout François Maria Weghorst ve kulübü ile yapılan geçici transfer sözleşmesi oyuncu ve kulübü ile karşılıklı anlaşılarak sonlandırılmıştır. Burnley FC kulübü tarafından sözleşmenin erken feshi nedeni ile Şirketimize 2.825.000 Avro fesih bedeli ödenecektir.” 

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#Transfer#Beşiktaş#Weghorst

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