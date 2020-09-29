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GeriFutbol Son dakika transfer haberi | Trabzonspor, Fenerbahçe'nin de istediği Marko Livaja'ya talip
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Haber Giriş: 29.09.2020 - 09:58 | Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberi | Trabzonspor, Fenerbahçe'nin de istediği Marko Livaja'ya talip

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Trabzonspor, Fenerbahçe'nin de transfer etmek istediği AEK’in yıldızı Marko Livaja için yeni bir girişimde daha bulundu. Bordo-Mavililer, Yunan ekibine taksitli bir ödeme planı sundu.

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  • Trabzonspor 2020-2021 sezonu transferleri
  • Trabzonspor 2020-2021 sezonu transferleri
  • Trabzonspor 2020-2021 sezonu transferleri
  • Trabzonspor 2020-2021 sezonu transferleri
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Trabzonspor, AEK'in forveti Marko Livaja için yeni bir girişim daha yaptı. Bordo-Mavili yönetimin yaptığı son girişimde oyuncuyu bonservisi ile almak istediği ve ödemeyi de vadeye bölerek yapmayı önerdiği öğrenildi.

Hücumun her bölgesinde oynayabilen 27 yaşındaki Hırvat oyuncunun kulübüyle 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. Trabzonspor, 5 Ekim'e kadar transferi sonlandıramazsa devre arasında yeniden harekete geçecek. (Takvim)

Son dakika transfer haberi | Trabzonspor, Fenerbahçenin de istediği Marko Livajaya talip

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