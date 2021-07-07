Son Dakika Transfer Haberi... Sergio Ramos resmen Paris Saint-Germain'de!

Frnasa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain, Sergio Ramos transferini resmen açıkladı.

Real Madrid'den ayrılan İspanyol stoper, PSG ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

FORMA NUMARASI BELLİ OLDU

PSG'de 4 numaralı formayı giyecek olan Ramos, "Kariyerimin başından beri 4 numarayı giyiyorum. 4 numara artık benim bir parçam. PSG gibi bir takımda bu numarayı giymek benim için ayrıcalık" dedi.

Real Madrid'de 16 sezonda 674 kez forma giyen 36 yaşındaki oyuncu, 101 gol attı ve 40 asist yaptı.

GÖZYAŞLARIYLA VEDA ETMİŞTİ

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Ramos ve ailesinin katıldığı veda toplantısında söz alan Sergio Ramos, duygusal anlar yaşamıştı. Konuşmasının sonlarında kısa bir süre de olsa boğazı düğümlenen efsane stoper, konuşmasını kısa süreli gözyaşları içinde noktalamıştı.

Hayatımın en zor günlerinden birini yaşıyorum. Hiç kimse Real Madrid'e veda etmek için hazır olamaz. Burada muhteşem bir zaman geçirdim. Güzel aileme, kulübe, benimle ilgilenen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Başkanımıza, teknik direktörlere, takım arkadaşlarıma minnettarım. Bayraklarında ve marşlarında beni taşıyan, bana destek veren milyonlarca taraftara da teşekkür ediyorum. Sizleri, Real Madrid'i ve stadımız Bernabeu'yu her zaman kalbimde taşıyacağım. Bir gün geri döneceğim.