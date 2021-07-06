Son Dakika Transfer Haberi: Fransız devi PSG, Achraf Hakimi'yi resmen kadrosuna kattı

Transfer için 200 milyon Euro’luk dev bir bütçe ayıran Fransız ekibi, İnter’in Faslı yıldızını 2026 yılına kadar kadrosuna kattı.

Geçen yıl 41 milyon Euro’ya Real Madrid’den İnter’e transfer olan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, İtalyan ekibinde oynadığı 45 maçta 7 gol atıp, 11 asist yapmıştı.

PSG’nin, Hakimi’nin ardından, Milan ile sözleşmesi biten Gianluigi Donnarumma ve Real Madrid ile yollarını ayıran Sergio Ramos’u da transfer etmesi bekleniyor.