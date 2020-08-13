MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika Transfer Haberi | Sergen Yalçın'ın Ze Luis ısrarı! "Mutlaka istiyorum"
GeriFutbol Son Dakika Transfer Haberi | Sergen Yalçın'ın Ze Luis ısrarı! "Mutlaka istiyorum"
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 13.08.2020 - 10:42,Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberi | Sergen Yalçın'ın Ze Luis ısrarı! "Mutlaka istiyorum"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Beşiktaş, Porto forması giyen 29 yaşındaki forvet Ze Luis'i kiralamak için teklifte bulundu. Ancak Portekiz ekibi piyasa değeri 8 milyon Euro olarak gösterilen golcüyü öncelikle satmayı hedefliyor. Devler Ligi elemesini düşünen Kartal transferi bir an önce bitirmek istiyor.

Beşiktaş forvet transferinde zamana karşı yarışıyor. Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda PAOK ile karşılaşacak olan Kartal'da gelecek hafta perşembe günü listelerin UEFA'ya verilmesi gerekiyor. Siyah-beyazlı yönetim de bunun için listedeki isimlerle görüşmelerini hızlandırdı. Listenin başında ise teknik direktör Sergen Yalçın'ın "Mutlaka alınmasını istiyorum" dediği Porto'nun golcüsü Ze Luis var.

PAPISS CISSE HABER BEKLİYOR

Porto ile 2023'e kadar sözleşmesi olan 29 yaşındaki Yeşil Burun Adalı Ze Luis'i siyah-beyazlılar kiralamak istiyor. Portekiz kulübünün önceliği ise piyasa değeri 8 milyon Euro olan oyuncuyu satmak. Luis'in alternatifi de Benfica'dan Haris Seferovic. Siyah-beyazlılar, İsviçreli forvet için de kiralama teklifinde bulunurken, bu iki isim için yarına kadar yanıt istendi. Öte yandan Beşiktaş, Papiss Cisse ile 1 milyon Euro net maaş + bonuslar üzerinde anlaştı. 35 yaşındaki Senegalli golcü, Kartal'dan haber bekliyor.

ZE LUIS KİMDİR?

Porto ile 31 maça çıkan ve 10 gol atıp, 2 asist yapan Ze Luis, Temmuz 2019'da Spartak Moskova'dan Porto'ya 10.75 milyon Euro'ya transfer oldu.

 

Son Dakika Transfer Haberi | Sergen Yalçının Ze Luis ısrarı Mutlaka istiyorum

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle