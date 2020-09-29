Son dakika transfer haberi | Semih Kaya yeniden Süper Lig'de

Yeni Malatyaspor, Sparta Prag'la sözleşmesi sona eren savunma oyuncusu Semih Kaya ile sözleşme imzaladı.

Galatasaray alt yapısında yetişen Semih Kaya, 2017 yılında 2 milyon euro bonservis bedeli ile Sparta Prag takımına transfer olmuş ve 2018-2019 sezonunda Galatasaray’da kiralık olarak forma giymişti.