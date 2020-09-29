Son dakika transfer haberi | Semih Kaya yeniden Süper Lig'de
Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor, Semih Kaya ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Yeni Malatyaspor, Sparta Prag'la sözleşmesi sona eren savunma oyuncusu Semih Kaya ile sözleşme imzaladı.
Galatasaray alt yapısında yetişen Semih Kaya, 2017 yılında 2 milyon euro bonservis bedeli ile Sparta Prag takımına transfer olmuş ve 2018-2019 sezonunda Galatasaray’da kiralık olarak forma giymişti.
✍️TRANSFER |— Yeni Malatyaspor (@YMSkulubu) September 29, 2020
Kulübümüz, milli takımımızda da görev yapmış, son olarak Sparta Prag forması giyen defans oyuncusu Semih Kaya'yı renklerine bağlamıştır.
Semih Kaya'ya hoş geldin diyor, asil formamızla başarılar diliyoruz. pic.twitter.com/dCMn5zxhkk
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