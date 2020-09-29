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GeriFutbol Son dakika transfer haberi | Semih Kaya yeniden Süper Lig'de
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Haber Giriş: 29.09.2020 - 18:12 | Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberi | Semih Kaya yeniden Süper Lig'de

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Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor, Semih Kaya ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni Malatyaspor, Sparta Prag'la sözleşmesi sona eren savunma oyuncusu Semih Kaya ile sözleşme imzaladı.

Galatasaray alt yapısında yetişen Semih Kaya, 2017 yılında 2 milyon euro bonservis bedeli ile Sparta Prag takımına transfer olmuş ve 2018-2019 sezonunda Galatasaray’da kiralık olarak forma giymişti.

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