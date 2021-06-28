Son Dakika Transfer Haberi: Salih Uçan, Beşiktaş'la prensip anlaşması vardığını açıkladı

Beşiktaş'ı seçmesinde Sergen Yalçın'ın büyük etken olduğunu belirten Salih Uçan, Tivibuspor'a yaptığı açıklamada, "Sergen Hoca ile çalışmak isterim. Alanya'da herkes iyi bahsetti. İnşallah fikirlerimiz uyuşur ve güzel birliktelik olur. Beni en çok Beşiktaş istedi. 'Salih'e ihtiyacımız var' dediler. Transfer sürecini iyi yönettiler. Sergen Hoca ve Şampiyonlar Ligi de büyük etken." ifadelerini kullandı.