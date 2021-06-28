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GeriSpor Son Dakika Transfer Haberi: Salih Uçan, Beşiktaş'la prensip anlaşması vardığını açıkladı
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Spor Arena
Haber Giriş: 28.06.2021 - 18:56 | Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberi: Salih Uçan, Beşiktaş'la prensip anlaşması vardığını açıkladı

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Son Dakika Transfer Haberi: Salih Uçan, Beşiktaş'la prensip anlaşması vardığını açıkladı

Son olarak Aytemiz Alanyaspor forması giyen Salih Uçan, Beşiktaş ile prensip anlaşmasına vardığını açıkladı.

Beşiktaş'ı seçmesinde Sergen Yalçın'ın büyük etken olduğunu belirten Salih Uçan, Tivibuspor'a yaptığı açıklamada, "Sergen Hoca ile çalışmak isterim. Alanya'da herkes iyi bahsetti. İnşallah fikirlerimiz uyuşur ve güzel birliktelik olur. Beni en çok Beşiktaş istedi. 'Salih'e ihtiyacımız var' dediler. Transfer sürecini iyi yönettiler. Sergen Hoca ve Şampiyonlar Ligi de büyük etken." ifadelerini kullandı.

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