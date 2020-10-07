Son Dakika Transfer Haberi | Roma'dan Zeki Çelik için 12 milyon euroluk teklif!
Roma'nın Lille'de gösterdiği performansla dikkat çeken Zeki Çelik için 12 milyon euro teklif ettiği ancak Fransız ekibinin reddettiği ortaya çıktı.
Fransa Ligue 1 ekibi Lille'de forma giyen Mehmet Zeki Çelik için yapılan teklif duyuruldu.
Fransa basınından L'Equipe'te yer alan habere göre; Roma transferin son gününde milli futbolcu için Lille'e 12 milyon euro teklif etti.
Fransız ekibinin bu teklifi geri çevirdiği ve Zeki Çelik ile yola devam etme kararı aldığı belirtildi.
Lille'de 74 maçta forma giyen 23 yaşında futbolcu, 2 gol attı ve 8 asist yaptı.
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