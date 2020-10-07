MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika Transfer Haberi | Roma'dan Zeki Çelik için 12 milyon euroluk teklif!
GeriFutbol Son Dakika Transfer Haberi | Roma'dan Zeki Çelik için 12 milyon euroluk teklif!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 07.10.2020 - 20:49 | Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberi | Roma'dan Zeki Çelik için 12 milyon euroluk teklif!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika Transfer Haberi | Roma'dan Zeki Çelik için 12 milyon euroluk teklif!
Abone Olgoogle-news

Roma'nın Lille'de gösterdiği performansla dikkat çeken Zeki Çelik için 12 milyon euro teklif ettiği ancak Fransız ekibinin reddettiği ortaya çıktı.

Fransa Ligue 1 ekibi Lille'de forma giyen Mehmet Zeki Çelik için yapılan teklif duyuruldu.

Fransa basınından L'Equipe'te yer alan habere göre; Roma transferin son gününde milli futbolcu için Lille'e 12 milyon euro teklif etti.

Fransız ekibinin bu teklifi geri çevirdiği ve Zeki Çelik ile yola devam etme kararı aldığı belirtildi.

Lille'de 74 maçta forma giyen 23 yaşında futbolcu, 2 gol attı ve 8 asist yaptı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle