Son Dakika Transfer Haberi... Real Madrid'in Marcelo kararı duyuruldu! Fenerbahçe ile ismi anılmıştı ama...

Real Madrid'in dünyaca ünlü Brezilyalı sol beki Marcelo konusunda yeni bir gelişme yaşandı.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Real Madrid'in, Marcelo'yu satmak gibi bir düşüncesi yok.

Haberde; Brezilyalı futbolcunun Madrid ekibinde kalacağı ve yeni teknik direktör Carlo Ancelotti için kritik bir rol oynayacağı belirtildi.

İspanya basını geçtiğimiz dönemde Fenerbahçe'nin de tecrübeli oyuncuyla ilgilendiğini okuyucularına duyurmuştu.

İspanyol ekibine 2007 yılında transfer olan Marcelo, geçtiğimiz sezon 19 maçta forma giydi ve 4 asist yaptı. Real Madrid kariyeri boyunca 528 maça çıkan 33 yaşındaki sol bek, 38 gol atıp 101 de asist yaptı.