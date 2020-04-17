Son Dakika Transfer Haberi | Radamel Falcao'nun yeni adresini duyurdular!

Galatasaray'da tüm gözler bu sezonun flaş transferi Radamel Falcao'da... Yıllık 7 milyon euro'nun üzerindeki maaşında indirime gidip gitmeyeceği merakla bekleniyor.

Hal böyle olunca transfer iddiaları da birbirini kovalamaya devam ediyor. Yıldız oyuncuyla ilgili özellikle Arap medyasındaki haberler dikkat çekiyor.

Saudi Sport, dünyayı saran koronavirüs salgını nedeniyle Romanya'da bulunan Razvan Lucescu ile Al-Hilal yöneticilerinin bir tele konferans yaptığını, Rumen hocanın, Bafetimbi Gomis'in yerine kendisine önerilen forvetler arasında Falcao'yu çok istediğini bildirdi.

İddıanın devamı ise, Suudi Arabistan'ın Al Mowaten gazetesinden geldi. Ayrılmak istediğini birden fazla kez söyleyen Gomis'in yerine Fahd Bin Navel başkanlığındaki Al Hilal yönetiminin, Falcao ile resmi temaslara başladığını iddia etti.

Gazete aynı haberin içinde ayrıca Al-Hilal'in, Guangzhou'dan ayrılmak istediğini menajerler aracılığıyla kulübe ileten Talisca'yla da sözleşme imzalamak istediğini duyurdu. (Sabah)





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