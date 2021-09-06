Son dakika transfer haberi: Pjanic sonrası Beşiktaş'tan bir bomba daha! Bayern Münih'ten...

Alman basınının iddiasına göre; Beşiktaş , Bayern Münih’in sağ beki Bouna Sarr’ı kadrosuna katmak için harekete geçti. Alman devi ile 2024’e kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki Fransız yıldızın bir yıllığına kiralanacağı ifade edildi. Tecrübeli futbolcu geçen sezon Marsilya’dan, Bayern’e transfer olmuştu.

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