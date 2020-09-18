Son Dakika Transfer Haberi | Nikola Kalinic’ten Beşiktaş’a rest

Atletico Madrid ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Kalinic, kulübü ile her türlü bonservis sorununu çözdüğünü ve gelmek için hazır olduğunu iletti.

32 yaşındaki golcünün gelmek için şartlarını da kulübe aktardığı ifade edildi. Kalinic’in alacaklarına karşılık bonservisini bedava alacağını belirterek 1 milyon Euro imza parası ve 2 milyon Euro ise yıllık maaş istediği ileri sürüldü.

Siyah beyazlıların imza parasına sıcak bakmadıklarını ileterek kesin kararlarını pazartesi günü yapılacak yönetim kurulu toplantısında vereceklerini ilettikleri öğrenildi.