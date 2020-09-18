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GeriFutbol Son Dakika Transfer Haberi | Nikola Kalinic’ten Beşiktaş’a rest
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Haber Giriş: 18.09.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberi | Nikola Kalinic’ten Beşiktaş’a rest

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Son Dakika Transfer Haberi | Nikola Kalinic’ten Beşiktaş’a rest
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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’ın transfer listesinde yer alan Kalinic birçok takımdan teklif aldığını belirterek dün kulübe transferinde somut adımlar atılması için 5 gün süre verdi.

Atletico Madrid ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Kalinic, kulübü ile her türlü bonservis sorununu çözdüğünü ve gelmek için hazır olduğunu iletti.

32 yaşındaki golcünün gelmek için şartlarını da kulübe aktardığı ifade edildi. Kalinic’in alacaklarına karşılık bonservisini bedava alacağını belirterek 1 milyon Euro imza parası ve 2 milyon Euro ise yıllık maaş istediği ileri sürüldü.

Siyah beyazlıların imza parasına sıcak bakmadıklarını ileterek kesin kararlarını pazartesi günü yapılacak yönetim kurulu toplantısında vereceklerini ilettikleri öğrenildi.

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