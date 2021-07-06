Son dakika transfer haberi... Mario Balotelli'de mutlu son! Geliş tarihi belli oldu

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor'un uzun süredir ilgilendiği ve anlaşma sağladığı Mario Balotelli'nin Türkiye'ye geliş tarihi belli oldu.

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Balotelli, 7 Temmuz Çarşamba günü Türkiye'ye gelecek. Adana'ya giderek şehri gezecek ve sözleşmesindeki son detayları görüşecek olan Balotelli, sonrasında kendisini 3 yıllığına Adana Demirsporlu yapan sözleşmeyi imzalayacak.

"O DELİYSE, BİZ DE DELİYİZ"

Geçtiğimiz günlerde transfere dair açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, İtalyan golcüden önce vazgeçtiklerini, sonrasında ise Balotelli'nin Adana Demirspor'a gelmek istediğini söyledi.

Sancak açıklamasında, "Balotelli ile %85 oranında anlaştık. Menajeri yüzünden Mario Balotelli'den vazgeçmiştim. Gelmek istediğini ifade etti. Böyle futbolcular, zor futbolcular. Biz Adanalıyız biz de deliyiz kimse merak etmesin biz onu yönetiriz. Vereceğimiz paranın yarısını sponsorlar karşılayacak" ifadelerini kullandı.