Son dakika transfer haberi | Marcel Tisserand, Fenerbahçe'den haber bekliyor
Fenerbahçe ile Wolfsburg arasındaki ödeme planı şekillendiği an stoper Marcel Tisserand, İstanbul'a gelmek için uçağa binecek.
Fenerbahçe, Mauricio Lemos'un ardından Kongolu stoper Marcel Tisserand ile de her konuda anlaştı.
27 yaşındaki oyuncu eşyalarını toplarken, İstanbul'a gelmek için 'Uçağa binebilirsin' haberinin gelmesini bekliyor. Sarı-lacivertli yönetim ile Wolfsburg arasındaki pazarlıklar ödemenin detaylandırılmasına kaldı.
Taraflar 2 milyon Euro'da el sıkıştı. Ödeme takvimi belirlenir belirlenmez, tecrübeli savunmacı soluğu İstanbul'da alacak. (Sabah)
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