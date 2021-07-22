Son dakika transfer haberi: Manchester City'den Cristiano Ronaldo bombası! Guardiola'nın açıklamaları akıllara geldi...

Spor Arena Dış Haber - Juventus ile 1 yıl sözleşmesi kalan ve yüksek maaşı sebebiyle takımdan ayrılabileceği yönünde haberler çıkan Cristiano Ronaldo'nun ismi son olarak Manchester City için geçti.

Manchester City'nin İspanyol teknik direktörü Guardiola, Cristiano Ronaldo ile ilgili Şubat ayında konuşmuş ve böyle bir oyuncuya sahip olmak istediğini söylemişti.

Guardiola şu ifadeleri kullanmıştı: Kadromuzda Ronaldo, Messi veya Neymar gibi kötü günümüzde tek başına maç kazandıracak bir oyuncu yok. Oyuncularıma çoğu zaman takım halinde oynayıp takım halinde kazanmamız gerektiğini söyledim. Dürüst olmak gerekirse her maç gol atan, gol atma serilerine imza atan, saydığım bu oyuncular gibi koşan bir oyuncu olsun isterim. Bu hoşuma gider."

RONALDO: CITY'YE GİTMEM ÇOK ZOR

Cristiano Ronaldo, 2013 yılında yaptığı bir açıklamada Manchester United geçmişi olduğu için Manchester City'ye gitmesinin çok zor olduğunu söylemişti.

"United yerine City'ye gider miyim? Bunu yapamam çünkü kalbimde Manchester United var. City'ye gitmem çok çok çok çok zor."

RONALDO'NUN SÖZLERİ TRANSFERİN ÖNÜNDEKİ TEK ENGEL

İngiliz basınında çıkan haberlerde Ronaldo'nun bu sözlerinin Manchester City'ye transferinin önündeki en büyük engel olduğu şeklinde yorumlar yapıldı. 36 yaşındaki Portekizli ile PSG, Manchester United ve Tottenham da ilgileniyor.