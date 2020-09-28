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Futbol
Haber Giriş: 28.09.2020 - 18:08 | Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberi | Loris Karius, Union Berlin'de

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Son dakika transfer haberi | Loris Karius, Union Berlin'de
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Son olarak Beşiktaş forması giyen Loris Karius, sezon sonuna kadar Union Berlin'e kiralandı.

Liverpool'a geri dönen Loris Karius'un yeni takımı belli oldu. Klopp'un gözden çıkardığı ve kadro planlamasında yer almayan Alman kaleci ülkesine geri döndü.

Union Berlin aynı zamanda geçtiğimiz sezon Fenerbahçe 'de forma giyen Max Kruse'yi de bu sezon renklerine bağlamıştı.

 2018 yazında 8 milyon euroluk satın alma bedeliyle iki yıllığına Beşiktaş'a kiralanan Karius, Kara Kartal'da çıktığı 67 maçta 95 gol yemiş ve kötü performansıyla sıklıkla eleştirilmişti. 

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