Son Dakika: Leandro Paredes rotasını Galatasaray'a kırdı! Fikrini değiştiren detay...

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Süper Lig'de son şampiyon Galatasaray'ın bir süredir bitirmeye çalıştığı Leandro Paredes transferi konusunda flaş bir gelişme yaşandı.

İtalya ve İspanya kulüplerinden beklediği teklifi alamayan Leandro Paredes, rotasını Galatasaray’a çevirdi.

Yıldız oyuncunun menajeri bu hafta içi İstanbul’a gelip Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur ile görüşecek.

ICARDI TRANSFERİ FİKRİNİ DEĞİŞTİRDİ

Paredes’in fikrini değiştirmesinde yakın arkadaşı Mauro Icardi’nin Galatasaray’a imza atması da etkili oldu. Icardi de devreye girerek Paredes ile görüştü ve İstanbul hakkında bilgi verirken Galatasaray’ın hedeflerini aktardı.

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SÖZLEŞME DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI İDDİASI

Kiralık olarak forma giydiği Juventus’a veda eden, yeni sezon planları arasında yer almadığı PSG’yle de yolları ayırmaya hazırlanan Paredes'in Galatasaray’a senelik 2.5 milyon Euro maaş ve 4 yıllık kontrat üzerinden “Evet” cevabı vererek beklemeye geçtiği iddia edilmişti.

Sarı-Kırmızılı kulübün PSG ile bonservis görüşmelerini tamamladığında son anda başka bir aksilik çıkmazsa transferin resmiyete kavuşması bekleniyordu. Paredes’in vatandaşı ve eski takım arkadaşı Icardi’yle de sık sık Galatasaray hakkında sohbet ettiği iddia edilmişti.

GALATASARAY MESAJI HEYECAN YARATMIŞTI

Galatasaray’a büyük övgü Kulüpler ve oyuncunun temsilcileri arasında bu gelişmeler yaşanırken, Paredes’ten sıcağı sıcağına bir Galatasaray mesajının gelmesi, Sarı-Kırmızılı camiada heyecan yaratmıştı.

Tecrübeli orta saha oyuncusu, bir dijital platformdaki canlı yayında kendisine gelen soruları cevaplarken, “Bugüne kadar oynadığın en gürültülü ve coşkulu stat hangisiydi” sorusuna, “Galatasaray” cevabını vermişti. Paredes’in bu cevabı, Galatasaray taraftarına bir mesaj olarak değerlendirilmişti.

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LAZIO'YU REDDETTİ

Sarri’nin isteği üzerine Galatasaray’ın orta sahası Lucas Torreira ile ilgilenen Lazio, daha sonra ise sarı kırmızılı ekibin transferdeki önemli hedeflerinden Leandro Paredes’e yönelmişti. İtalyan kulübünün hem PSG’ye transfer teklifi yaptığı hem de Paredes’in menajeriyle masaya oturduğu iddia edilmişti.

Deneyimli oyuncunun, Galatasaray’la prensip anlaşmasına vardıktan sonra araya giren Lazio’ya, “Şampiyonluğa oynayan bir takımda olmak istiyorum” diyerek olumsuz yanıt verdiği öne sürülmüştü.