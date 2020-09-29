Son dakika transfer haberi | Kayserispor, Manuel Fernandes ve Aziz Behich'le anlaştı

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, TRT Spor'da yaptığı açıklama, "Manuel Fernandes ile 1 gün önce konuştum, bugün anlaştım, geliyor. Sol bekte Aziz Behich ile de az önce görüşme yaptım ve kiraladık, o da katkıda bulunacak." sözleriyle iki transferi duyurdu.