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GeriFutbol Son dakika transfer haberi | Kayserispor, Manuel Fernandes ve Aziz Behich'le anlaştı
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Haber Giriş: 29.09.2020 - 22:08 | Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberi | Kayserispor, Manuel Fernandes ve Aziz Behich'le anlaştı

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Son dakika transfer haberi | Kayserispor, Manuel Fernandes ve Aziz Behich'le anlaştı
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Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Manuel Fernandes ve Aziz Behich transferlerinin tamamlandığını açıkladı.

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, TRT Spor'da yaptığı açıklama, "Manuel Fernandes ile 1 gün önce konuştum, bugün anlaştım, geliyor. Sol bekte Aziz Behich ile de az önce görüşme yaptım ve kiraladık, o da katkıda bulunacak." sözleriyle iki transferi duyurdu.

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