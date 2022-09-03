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Son dakika transfer haberi: Kaan Ayhan, Galatasaray'da hem kaliteyi hem rekabeti artıracak

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#Galatasaray#Kaan Ayhan#Transfer
Son dakika transfer haberi: Kaan Ayhan, Galatasarayda hem kaliteyi hem rekabeti artıracak
Ali Naci Küçük
Oluşturulma Tarihi: Eylül 03, 2022 07:00

Galatasaray yönetimi, transferin bitimine sayılı günler kala Kaan Ayhan’ı kadrosuna katma girişimlerini yoğunlaştı.

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Hem Sassuolo Kulübü hem de oyuncuyla görüşmelerini sürdüren sarı kırmızılıların bu transferde ısrar etmesinin 3 önemli nedeni bulunuyor.

1- Mevcut kadroda düzenli olarak ilk 11’de oynayabilecek nitelikte sadece 3 oyuncu (Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Abdülkerim Bardakçı) bulunuyor. Kaan Ayhan gelirse bu sayı 4’e çıkacak.

2- Stoperde Victor Nelsson ve Abdülkerim’in yedeği yok. Bu mevkinin diğer oyuncusu Christian Luyindama teknik heyet tarafından yeterli bulunmuyor.

3- Kaan aynı zamanda önlibero oynayabildiği için bu mevkinin 1 numaralı ismi Torreira’ya da ciddi bir alternatif olacak. 

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#Galatasaray#Kaan Ayhan#Transfer

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