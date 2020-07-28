Son Dakika Transfer Haberi | Hasan Ali Kaldırım'a Cagliari talip!

Fenerbahçe'de sözleşmesi biten oyunculardan en çok Hasan Ali Kaldırım'ın durumu merak ediliyor. Süper Lig'de sezonun sona ermesiyle birlikte sarı lacivertliler ile Hasan Ali Kaldırım arasında görüşme gerçekleştirildi. Bu görüşmeden sonra tecrübeli oyuncuya şu ana kadar dönüş sağlanmadı.

30 yaşındaki futbolcu kendisine gelen yurt içi ve yurt dışındaki teklifleri değerlendirmeye başladı. Hasan Ali Kaldırım'a Süper Lig'den 2 takımın ve İtalya Serie A takımlarından Cagliari'nin talip olduğu öğrenildi. Çizme ekibi ile görüşme yapılırken birkaç gün içinde transferin netlik kazanması bekleniyor.

Hasan Ali Kaldırım bu sezon Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de çıktığı 18 maçta 3 asistlik performans sergiledi. (Ajansspor)

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