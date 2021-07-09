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GeriFutbol Son Dakika Transfer Haberi... Galatasaraylı Radamel Falcao, Braga'ya önerildi!
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Futbol
Haber Giriş: 09.07.2021 - 16:50 | Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberi... Galatasaraylı Radamel Falcao, Braga'ya önerildi!

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Son Dakika Transfer Haberi... Galatasaraylı Radamel Falcao, Braga'ya önerildi!

Galatasaray'da kulüp bulması halinde ayrılığına izin verileceği belirtilen Radamel Falcao'nun, Braga'ya önerildiği ileri sürüldü.

Galatasaray'da yaşadığı sakatlık sorunları sebebiyle gözden düşen ve Fatih Terim'in gönderilmesine onay verdiği belirtilen Radamel Falcao için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Portekiz basınından A Bola'da yer alan habere göre; Kolombiyalı yıldız, Portekiz ekiplerinden Braga'ya önerildi.

Haberde; Braga'nın Falcao'yu kiralayarak kadrosuna katabileceği ancak bu transfer için kararsızlığın henüz giderilmediği vurgulandı.

Son Dakika Transferi... Galatasaraylı Radamel Falcaoyu Katardan talip
Son Dakika Transferi... Galatasaraylı Radamel Falcao'yu Katar'dan talip!

KATAR'DAN DA TALİP VAR

Katar basını ise geçtiğimiz gün Al Duhail'in, Falcao'yu transfer etmek için resmi girişimlere başladığını duyurmuştu.

Galatasaray ile 1 yıllık daha sözleşmesi olan tecrübeli golcü, sarı-kırmızılı takımda 40 maça çıktı ve 20 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

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