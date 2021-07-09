Son Dakika Transfer Haberi... Galatasaraylı Radamel Falcao, Braga'ya önerildi!

Galatasaray'da yaşadığı sakatlık sorunları sebebiyle gözden düşen ve Fatih Terim'in gönderilmesine onay verdiği belirtilen Radamel Falcao için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Portekiz basınından A Bola'da yer alan habere göre; Kolombiyalı yıldız, Portekiz ekiplerinden Braga'ya önerildi.

Haberde; Braga'nın Falcao'yu kiralayarak kadrosuna katabileceği ancak bu transfer için kararsızlığın henüz giderilmediği vurgulandı.

KATAR'DAN DA TALİP VAR

Katar basını ise geçtiğimiz gün Al Duhail'in, Falcao'yu transfer etmek için resmi girişimlere başladığını duyurmuştu.

Galatasaray ile 1 yıllık daha sözleşmesi olan tecrübeli golcü, sarı-kırmızılı takımda 40 maça çıktı ve 20 gol, 3 asistlik performans sergiledi.