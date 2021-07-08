Son Dakika Transferi... Galatasaraylı Radamel Falcao'yu Katar'dan talip!

Galatasaray'da sakatlık sorunlarıyla boğuşan ve maaşı sebebiyle gönderilmesine onay verildiği yazılan Radamel Falcao'da flaş bir gelişme yaşandı.

Katar basınından Alkass'ın haberine göre, Radamel Falcao'yu transfer etmek için bir kulüp resmi girişimlere başladı.

2019 YILINDA DA İSTEMİŞTİ

G.Saray'ın kadrosuna kattığı 2019 yılında da Falcao'yu isteyen Al Duhail'in, bu kez transferde ısrarcı olduğu kaydedildi.

Galatasaray ile 1 yıllık daha sözleşmesi olan tecrübeli golcü, sarı-kırmızılı takımda 40 maça çıktı ve 20 gol, 3 asistlik performans sergiledi.