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Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan Nicolo Zaniolo için 15 milyon Euro

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#Galatasaray#Zaniolo#Transfer
Son dakika transfer haberi: Galatasaraydan Nicolo Zaniolo için 15 milyon Euro
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2023 07:00

Galatasaray, İtalyan orta saha oyuncusu için kesenin ağzını açtı. Mourinho ile anlaşamadığı için kadro dışı olan ve takımdan ayrılma kararı alan Zaniolo, Galatasaray’a gelmeyi kabul etti. Transfer için tüm imkanlarını seferber eden sarı kırmızılılar, bonservis pazarlığında 15 milyon Euro’ya kadar çıktı. Roma ise 20 milyon Euro’dan fazla bir rakam hedefliyor. Bugün yapılacak görüşmede sonuç alınması bekleniyor.

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Galatasaray, Sassuolo’dan aldığı Kaan Ayhan’dan sonra ikinci transferini de İtalya’dan yapıyor... Sarı kırmızılılar, Serie A ekiplerinden Roma’nın genç yıldızı Nicolo Zaniolo’yu renklerine bağlamaya çok yaklaştı. 23 yaşındaki oyuncuyla her konuda anlaşan yönetim, İtalyan kulübünü ikna etmek için yoğun çaba sarf ediyor. Zaniolo’nun transferi için tüm imkanlarını seferber eden Galatasaray, bonservis için 15 milyon Euro teklif etti. Roma’nın ise öneriyi değerlendirmeye almakla birlikte 20 milyon Euro’nun üzerinde bir rakam beklediği öğrenildi. Gerçekleştiği takdirde Galatasaray tarihinin en pahalı transferleri arasına girecek Nicolo Zaniolo için kritik gün, bugün. Tarafların bugün yapacağı görüşmede kesin bir sonuca varılması bekleniyor.

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G.SARAY’IN İNSTAGRAM PAYLAŞIMINI BEĞENDİ

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Roma Kulübü 15 milyon Euro’yu kabul etmezse bu kez satın alma opsiyonlu kiralama önerisi yapılacak. Bu arada Zaniolo’nun da sözleşmesine ‘serbest kalma bedeli’ yazılmasını isteği öğrenildi. Roma’nın 2018’de 4.5 milyon Euro’ya İnter’den transfer ettiği Zaniolo, teknik direktör Jose Mourinho ile yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle bir süredir kadro dışı. Avrupa’nın 5 büyük liginde ara transfer döneminin kapanmış olması, sürekli oynayabileceği bir takım arayan genç futbolcunun Galatasaray’a gelmesini kolaylaştıran bir etken olarak değerlendiriliyor. Bu arada Nicolo Zaniolo’nun dün Trabzonspor maçında Dries Mertens’in attığı golden sonra Galatasaray Kulübü İnstagram hesabının yaptığı paylaşımı beğenmesi, transferin büyük ölçüde bittiğinin işareti olarak yorumlandı.

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#Galatasaray#Zaniolo#Transfer

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