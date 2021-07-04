Son Dakika Transfer Haberi... Galatasaray'dan Berkan Kutlu hamlesi!
Galatasaray, Alanyaspor'un orta saha oyuncusu Berkan Kutlu'nun transferi için Akdeniz ekibiyle temasa geçti.
Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK - Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da listeye bir isim daha girdi.
Sarı-kırmızılılar, Alanyaspor'un orta saha oyuncusu Berkan Kutlu'nun transferi için Akdeniz ekibiyle temasa geçti.
Alanyaspor, bu transfer için Galatasaray'dan 3 milyon euro bonservis ücreti talep etti.
Süper Lig'deki ilk sezonunda tam 38 maça çıkan 23 yaşındaki orta saha, 3 gol, 2 asistle skora katkı sağladı.
4. YERLİ TRANSFERİ
Barış Alper Yılmaz ile prensipte anlaşan Galatasaray, daha öncesinde Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk'ü de kadrosuna katmıştı.