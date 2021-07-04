Son Dakika Haberi... Galatasaray taraftarını heyecanlandıran Paulinho'dan flaş transfer itirafları! Teklifi açıkladı

Galatasaray'ın transfer listesinde yer olduğu yönünde haberler çıkan Paulinho, transferiyle ilgili Brezilya basınına konuştu.

GALATASARAY TARAFTARINI HEYECANLANDIRMIŞTI

Maliyetinin yüksek olduğu belirtilen Paulinho, geçtiğimiz gün Fatih Terim'in Instagram paylaşımlarını beğenmişti.

Sosyal medyada büyün yankı uyandıran bu hareket, sarı-kırmızılı taraftarları da heyecanlandırmıştı.

TRANSFER İTİRAFLARI GELDİ

Geleceğiyle ilgili henüz bir karar vermediğini vurgulayan 32 yaşındaki futbolcu, "Kendim ve ailem için en iyisinin ne olduğuna karar vermeliyim. Corinthians olabilir, başka bir kulüp olur, Avrupa'da bir kulüp olur, nerede olacağını bilmiyorum ama bizim için iyi olacağına karar vermiş olmam lazım" ifadelerini kullandı.

TEKLİFİ KABUL ETMEDİM

Avrupa'dan teklif aldığını da açıklayan Paulinho, "Brezilya'dan 2 takımdan kiralama teklifi geldi, ben de oynamak istediğim için istekliydim. Sonra gerçekleşmedi. Resmi bir teklif aldım, ailemle konuştum ve ilk etapta kabul etmedim. Bir Avrupa kulübünden teklif gelmişti" şeklinde konuştu.

BARÇA VE TOTTENHAM KARİYERİ

Daha önce Barcelona ve Tottenham gibi devlerde de top koşturan Paulinho için, şu ana kadar toplamda tam 126 milyon Euro bonservis bedeli ödendi.

2015'te 14 milyon Euro bonservis bedeli ile Tottenham'dan Guangzhou Evergrande'ye transfer olan Paulinho, 2017'de 40 milyon Euro karşılığında Barcelona'ya gitmiş ve sonrasında da 2019'da 42 milyon Euro bonservis bedeli ile Çin'de eski takımına dönmüştü.