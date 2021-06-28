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Son Dakika Transfer Haberi: Galatasaray'da Kaan Ayhan transferi bitti bitiyor
G.Saray’ın EURO 2020 öncesinde ilk görüşmesine imza attığı ve el sıkıştığı Kaan Ayhan’ın transferi bu hafta netlik kazanacak.
Spor servisi / Ali Naci KÜÇÜK - İtalya’ya giden yönetici Işıtan Gün’ün bu transferi olumlu sonuçlandırması bekleniyor.
Sassuolo ile görüşmelerin devam ettiği Kaan transferini bu hafta olumlu sonuçlandırmayı hedeflediği belirtildi.
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