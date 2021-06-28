MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika Transfer Haberi: Galatasaray'da Kaan Ayhan transferi bitti bitiyor
GeriFutbol Son Dakika Transfer Haberi: Galatasaray'da Kaan Ayhan transferi bitti bitiyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 28.06.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberi: Galatasaray'da Kaan Ayhan transferi bitti bitiyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika Transfer Haberi: Galatasaray'da Kaan Ayhan transferi bitti bitiyor

G.Saray’ın EURO 2020 öncesinde ilk görüşmesine imza attığı ve el sıkıştığı Kaan Ayhan’ın transferi bu hafta netlik kazanacak.

Spor servisi / Ali Naci KÜÇÜK - İtalya’ya giden yönetici Işıtan Gün’ün bu transferi olumlu sonuçlandırması bekleniyor.

Sassuolo ile görüşmelerin devam ettiği Kaan transferini bu hafta olumlu sonuçlandırmayı hedeflediği belirtildi.

Son Dakika Transfer Haberi: Galatasarayda Kaan Ayhan transferi bitti bitiyor

Misli.com'dan yeni üyelere özel kampanya! 100 TL oyna, 100 TL kazan, hemen katıl...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi