Son dakika transfer haberi... Galatasaray'da bir imza daha! 2 yıllık yeni sözleşme

Galatasaray, Ömer Bayram'ın ardından bir başka yerli sol bek Emre Taşdemir'in de sözleşmesini uzattı. Sarı-kırmızılılar, 25 yaşındaki oyuncuyla 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama;

Profesyonel Futbolcumuz Emre Taşdemir'in sözleşmesi 2021-2022 ve 2022-2023 sezonları için aşağıdaki şartlarda uzatılmıştır.

2021-2022 sezonu için net 4.400.000 TL sabit transfer ücreti

2022-2023 sezonu için net 5.000.000 TL sabit transfer ücreti

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

EMRE TAŞDEMİR: EN BÜYÜK FAVORİ BİZİZ

Emre Taşdemir, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu’nda düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulundu.

Emre Taşdemir’in açıklamaları şöyle:

“Evim olarak gördüğüm Galatasaray ile tekrar yeni sözleşme imzaladığım için çok mutluyum. Sayın başkanımıza ve yöneticilerimize bana inandıkları, güvendikleri için çok teşekkür ederim. Ben de bunun karşılığını sahada göstereceğim. Bir teşekkür de hocama etmek istiyorum. Bana Galatasaray’ın kapısını açtığı için, her zaman yanımda olduğu, arkamda durduğu için hocam Fatih Terim’e de çok teşekkür ederim. Bu sene bizim için yeni bir başlangıç var. Bütün kupaların en büyük favorisi biziz. İnşallah pandemi de biter ve en büyük gücümüz olan taraftarımıza kavuşuruz. Tekrar emeği geçen herkese teşekkür ederim.”

Hollanda’dan Galatasaray’a yakışan bir sonuçla ayrılmak istediklerini söyleyen Emre Taşdemir, Şampiyonlar Ligi İkinci Eleme Turu’nda eşleştikleri PSV Eindhoven hakkında ise şu ifadeleri kullandı:

“Bu sene çok farklı bir Emre Taşdemir izlettirmek istiyorum. Kampı en iyi şekilde, en güzel şekilde geçirip Hollanda’ya gidip oradan da bize yakışan sonuçla ayrılmak istiyoruz.”

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