Son dakika haberi! Galatasaray KAP'a bildirdi! 3 yıllık yeni sözleşme...

Galatasaray, milli futbolcusu Ömer Bayram'ın sözleşmesini 3 yıllığına uzattığını duyurdu.

KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

Profesyonel Futbolcumuz Ömer Bayram'ın sözleşmesi 2021-2022, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonları için aşağıdaki şartlarda uzatılmıştır.

2021-2022 sezonu için net 6.500.000 TL sabit transfer ücreti

2022-2023 sezonu için net 7.000.000 TL sabit transfer ücreti

2023-2024 sezonu için net 7.000.000 TL sabit transfer ücreti

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖMER BAYRAM: BANA İNANDIKLARI İÇİN TEŞEKKÜRLER

İmza töreninde konuşan Ömer Bayram, Galatasaray'da çok güzel geçirdiğini söyleyerek, “Çok güzel üç sene geçirdim Galatasaray’da. İki kupa kazandım. Hocamız bana güvendi, çok güzel günler geçirdim. Camiamıza tekrar teşekkür etmek istiyorum bana inandıkları ve benimle devam etmek istedikleri için. İnşallah önümüzdeki üç sezon yine kupalarla, güzel günlerle geçer. Herkese tekrar teşekkür etmek istiyorum.” ifadelerini kullandı.

Şampiyonlar Ligi İkinci Eleme Turu’nda eşleştikleri PSV Eindhoven’ı değerlendiren Ömer Bayram, “Aslında çok mutluyum. Ben Hollanda’da doğdum, büyüdüm. Ailem, arkadaşlarım öğrenince bana mesaj attı. Onların desteğiyle ve oradaki taraftarımızla birlikte turu geçeceğimizi düşünüyorum. Önümüzde kamp var. Çok iyi çalışıp Hollanda’da Galatasaray’ın taraftarıyla birlikte gücünü göstermek istiyoruz. Çok mutluyum.” şeklinde konuştu.

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