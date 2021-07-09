Son Dakika Transfer Haberi: Galatasaray'da ayrılık! Okan Kocuk resmen Giresunspor'da

Galatasaray forması altında 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarında toplamda 24 maça çıkan Okan Kocuk, Giresunspor'a transfer oldu.

Karadeniz ekibi transferi "Kalemizi kapatıyoruz… Süper Lig’e vereceğimiz geçici rahatsızlıktan ötürü şimdiden özür dileriz…" sözleriyle duyurdu.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada ise "Süper Profesyonel futbolcumuz Okan Kocuk’un geçici transferi için Giresunspor ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncumuza yeni kulübünde başarılar dileriz." denildi.

25 yaşındaki oyuncu Bursaspor altyapısında yetişmiş ve Bandırmaspor ile İstanbulspor'da da forma giymişti.

Giresunspor, Okan transferini bu video ile duyurdu: