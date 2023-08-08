Son Dakika Transfer Haberi: Galatasaray Tete ile her konuda anlaştı! 'Hukuki' araştırma sonrası imza...

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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, bir süredir temas halinde olduğu Tete ile her konuda anlaşma sağladı.

Shakhtar Donetsk ile sözleşmesini fesheden Tete konusunda hukuki araştırma yapan Galatasaray'ın bir sorunla karşılaşmadığı belirtildi.

Bunun üzerine temaslarını sıklaştıran Galatasaray'ın, Tete ile mali şartlarda anlaşma sağladığı öğrenildi. Sarı-kırmızılılar, Brezilyalı futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

Geçtiğimiz sezonu Leicester City ve Lyon'da kiralık geçiren Tete, iki takımla çıktığı toplam 33 maçta 7 gol, 5 asistlik istatistik yakalamıştı.

FENERBAHÇE TRANSFERDEN ÇEKİLMİŞTİ

Tete ile adı geçen Fenerbahçe, oyuncunun menajerinin önerisiyle kulüp gündemine geldi fakat şartlar uyuşmadığı için sarı lacivertli yetkililer masadan kalkmıştı.

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Sarı lacivertli kulüp, dün de Tete ile şu açıklamayı yaptı:

Kulübümüz muhtemel transfer ihtimaline istinaden şartları sorgulamış, ancak yapılan hukuki, finansal ve teknik değerlendirmeler sonucunda oyuncunun transferinin tarafımıza uygun olmadığı kanaatine varılmıştır.