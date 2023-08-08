Bafetimbi Gomis, Kawasaki Frontale takımına transfer oldu

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Galatasaray'dan ayrılan 37 yaşındaki futbolcu Bafetimbi Gomis, Japonya ekiplerinden Kawasaki Frontale ile sözleşme imzaladı.

Japon ekibinden yapılan açıklamada oyuncunun sağlık kontrollerinden geçip sözleşme imzalamak için Japonya'ya gideceğini aktarıldı. Resmi imzaların atılmasının ardından Gomis, yeni takımıyla antrenmanlara katılacak.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla şampiyonluk serüveninde toplamda 28 maça çıkıp 10 gol 3 asistlik katkı sağladı.

Japon kulübü Bafetimbi Gomis'i bu paylaşım ile duyurdu:

SEZON İÇİNDE 'OYNAMAMA' KRİZİ

Şampiyonluk sezonunun ilk haftalarında takımına birçok önemli puan kazandıran Gomis, Icardi'nin gelişiyle gözden düşmüştü.



Bafetimbi Gomis'in, geçtğimiz sezonun geri kalanında oynamak istemediğine dair iddialar ortaya atılmıştı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Fransız futbolcu, "Sırt ağrılarım var. Gerçek bu. Geri kalan kısım ise soyunma odası konuşmaları; onları da seslendirmenin yeri burası ya da medya değil. Çünkü GALATASARAY'a ve takım arkadaşlarıma çok büyük saygım var" ifadelerini kullanmıştı.

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BAFETİMBİ GOMİS HANGİ TAKIMLARDA FUTBOL OYNADI?

2004-2009 Saint-Étienne

2005 Troyes (kiralık)

2009-2014 Lyon

2014-2017 Swansea City

2016-2017 Marsilya (kiralık)

2017-2018 Galatasaray

2018-2022 El-Hilâl

2022- Galatasaray



BAFETİMBİ Gomis BAŞARILARI



Saint-Étienne

Ligue 2: 2003-04

Lyon

Coupe de France (1): 2011-12

Trophée des Champions (1): 2012-2013

Galatasaray

Süper Lig: 2017-18

Bireysel

UNFP Ayın Oyuncusu: Ocak 2007

Süper Lig gol kralı: 2017-18 (29 gol)



