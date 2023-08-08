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Bafetimbi Gomis, Kawasaki Frontale takımına transfer oldu

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#Galatasaray#Gomis#Kawasaki Frontale
Bafetimbi Gomis, Kawasaki Frontale takımına transfer oldu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 08, 2023 11:17

Geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da tamamlayan Bafetimbi Gomis, Kawasaki Frontale ile sözleşme imzaladı.

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Galatasaray'dan ayrılan 37 yaşındaki futbolcu Bafetimbi Gomis, Japonya ekiplerinden Kawasaki Frontale ile sözleşme imzaladı.

Japon ekibinden yapılan açıklamada oyuncunun sağlık kontrollerinden geçip sözleşme imzalamak için Japonya'ya gideceğini aktarıldı. Resmi imzaların atılmasının ardından Gomis, yeni takımıyla antrenmanlara katılacak.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla şampiyonluk serüveninde toplamda 28 maça çıkıp 10 gol 3 asistlik katkı sağladı.

Japon kulübü Bafetimbi Gomis'i bu paylaşım ile duyurdu:

SEZON İÇİNDE 'OYNAMAMA' KRİZİ

Şampiyonluk sezonunun ilk haftalarında takımına birçok önemli puan kazandıran Gomis, Icardi'nin gelişiyle gözden düşmüştü.

Bafetimbi Gomis'in, geçtğimiz sezonun geri kalanında oynamak istemediğine dair iddialar ortaya atılmıştı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Fransız futbolcu, "Sırt ağrılarım var. Gerçek bu. Geri kalan kısım ise soyunma odası konuşmaları; onları da seslendirmenin yeri burası ya da medya değil. Çünkü GALATASARAY'a ve takım arkadaşlarıma çok büyük saygım var" ifadelerini kullanmıştı.

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BAFETİMBİ GOMİS HANGİ TAKIMLARDA FUTBOL OYNADI?

2004-2009 Saint-Étienne
2005 Troyes (kiralık)
2009-2014 Lyon
2014-2017 Swansea City
2016-2017 Marsilya (kiralık)
2017-2018 Galatasaray
2018-2022 El-Hilâl
2022- Galatasaray

BAFETİMBİ Gomis BAŞARILARI

Saint-Étienne
Ligue 2: 2003-04
Lyon
Coupe de France (1): 2011-12
Trophée des Champions (1): 2012-2013
Galatasaray
Süper Lig: 2017-18
Bireysel
UNFP Ayın Oyuncusu: Ocak 2007
Süper Lig gol kralı: 2017-18 (29 gol)

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#Galatasaray#Gomis#Kawasaki Frontale

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