Son Dakika Transfer Haberi: Galatasaray, Onyekuru için 2.5 milyon Euro bonservis önerecek

Kalmak isteyen Onyekuru ise dün sosyal medyada Muhamed’e “Seni özledim” yazdı ve Mısırlı golcünün “İnşallah habibi. Bekliyorum seni” yanıtına sarı kırmızı kalplerle karşılık verip bir kez daha tavrını koydu.

Misli.com'dan yeni üyelere özel kampanya! 100 TL oyna, 100 TL kazan, hemen katıl...