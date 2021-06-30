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GeriSpor Son Dakika Transfer Haberi: Galatasaray, Onyekuru için 2.5 milyon Euro bonservis önerecek
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Spor Arena
Haber Giriş: 30.06.2021 - 01:55 | Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberi: Galatasaray, Onyekuru için 2.5 milyon Euro bonservis önerecek

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Son Dakika Transfer Haberi: Galatasaray, Onyekuru için 2.5 milyon Euro bonservis önerecek

Galatasaray’da Onyekuru için ayrılacak bütçe belirlendi. 4 milyon 350 bin Euro’luk satın alma opsiyonunu kullanmayan Aslan, Monaco’ya 2.5 milyon Euro teklif edip bekleyişe geçecek.

Kalmak isteyen Onyekuru ise dün sosyal medyada Muhamed’e “Seni özledim” yazdı ve Mısırlı golcünün “İnşallah habibi. Bekliyorum seni” yanıtına sarı kırmızı kalplerle karşılık verip bir kez daha tavrını koydu.

Son Dakika Transfer Haberi: Galatasaray, Onyekuru için 2.5 milyon Euro bonservis önerecek

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