Son Dakika Transfer Haberi: Galatasaray, Henry Onyekuru için masaya oturacak

G.Saray’da bugün mazbatasını alacak başkan Burak Elmas ilk iş olarak Fatih terim ile 3 yıllık sözleşme imzaladıktan sonra transfere hız verecek.

Satın alma opsiyonu kullanılmayan Onyekuru, G.Saray’ı beklediği için Olympiakos’u reddederken bu hafta Monaco ile bonservis görüşmesi yapılacak.

Fransız ekibine 2 ile 2.5 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli teklif edileceği, Onyekuru’nun kalmak istemesinin G.Saray’ın eline güçlendireceği belirtildi.

Yeniden kiralanması için hem Fernandes hem de Benfica ile de masaya oturulacak.

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