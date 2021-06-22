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GeriSpor Son Dakika Transfer Haberi: Galatasaray, Henry Onyekuru için masaya oturacak
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Spor Arena
Haber Giriş: 22.06.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberi: Galatasaray, Henry Onyekuru için masaya oturacak

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Son Dakika Transfer Haberi: Galatasaray, Henry Onyekuru için masaya oturacak

Sarı kırmızılılarda hedef 2-2.5 milyon Euro’ya Nijeryalı yıldız Henry Onyekuru'nun bonservisini Monaco'dan almak.

G.Saray’da bugün mazbatasını alacak başkan Burak Elmas ilk iş olarak Fatih terim ile 3 yıllık sözleşme imzaladıktan sonra transfere hız verecek.

Satın alma opsiyonu kullanılmayan Onyekuru, G.Saray’ı beklediği için Olympiakos’u reddederken bu hafta Monaco ile bonservis görüşmesi yapılacak.

Fransız ekibine 2 ile 2.5 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli teklif edileceği, Onyekuru’nun kalmak istemesinin G.Saray’ın eline güçlendireceği belirtildi.

Yeniden kiralanması için hem Fernandes hem de Benfica ile de masaya oturulacak.

Son Dakika Transfer Haberi: Galatasaray, Henry Onyekuru için masaya oturacak

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