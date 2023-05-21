Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye Bruma piyangosu! Portekiz devi istiyor, ciddi kazanç elde edilecek

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Bruma#Fenerbahçe
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçeye Bruma piyangosu Portekiz devi istiyor, ciddi kazanç elde edilecek
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 21, 2023 07:00

Sarı lacivertlilerin kiralık gönderdiği futbolcudan yüzleri güldüren bir haber geldi. Ocak ayında kiraladığı Bruma’nın performansından memnun kalan Braga yönetimi, oyuncuyu kadrosunda tutma kararı alırken, Porto da bonservisiyle satın almak için harekete geçti. Fenerbahçe, 4.2 milyon Euro’ya aldığı Bruma’dan 5 milyon Euro civarında bir gelir bekliyor.

Haberin Devamı

F.Bahçe'nin ocak ayında Portekiz’in Braga takımına kiraladığı Bruma’da sürpriz bir gelişme yaşandı... Başarılı performans gösterdiği Braga’da forma giyip 18 maçta 4 gol, 6 asist üreten Portekizli futbolcuya iki kulüpten birden teklif geldi. Bruma’nın performansından memnun olan Braga, oyuncuyu kadrosunda tutmak isterken, Porto da bonservisiyle satın almak için harekete geçti. Fenerbahçe Bruma’nın satışından 5 milyon Euro civarında gelir beklerken, özellikle Porto’nun bu transferde çok istekli olduğu ve düşünülen parayı ödemeye hazır olduğu belirtildi.

Gözden KaçmasınGalatasarayı geçen Fenerbahçe finale yükseldi (Kadın Futbol Süper Liginde finalin adı belli oldu)Galatasaray'ı geçen Fenerbahçe finale yükseldi! (Kadın Futbol Süper Ligi'nde finalin adı belli oldu)Haberi görüntüle

TRANSFERİ ÇOK ELEŞTİRİLMİŞTİ

Sarı lacivertli kulüp, Bruma’yı sezon başında PSV Eindhoven’dan kiralık olarak renklerine bağlamış, Portekizli futbolcu sakatlığının da etkisiyle sadece 5 maçta forma giymişti. Fenerbahçe, PSV ile yaptığı anlaşma gereği ocak ayında Bruma’nın bonservisini 4.2 milyon Euro’ya satın alıp, futbolcuyu Braga’ya kiralık olarak göndermişti. Fenerbahçe’ye transferi çok eleştirilen Bruma’nın durumunun mayıs sonuna dek netleşmesi bekleniyor.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Bruma#Fenerbahçe

BAKMADAN GEÇME!

1973te işlenen cinayetler bir diziyle yeniden gündemde... Polis ve bilim insanları o güne kadar yapılmayanı yaptı, gizem 30 yıl sonra çözüldü

1973'te işlenen cinayetler bir diziyle yeniden gündemde... Polis ve bilim insanları o güne kadar yapılmayanı yaptı, gizem 30 yıl sonra çözüldü!

#Birleşik Krallık
Umumi tuvaletler mikrop saçıyor Peki gerçekten ne kadar tehlikeli Cevap: Sandığınızdan çok daha fazla…

Umumi tuvaletler mikrop saçıyor! Peki gerçekten ne kadar tehlikeli? Cevap: Sandığınızdan çok daha fazla…

#Umumi Tuvaletler
İngiltere onu hasta çocuklar için yaptığı çalışmalarla tanımıştı... Karanlık gerçek ölümünün ardından ortaya çıktı

İngiltere onu hasta çocuklar için yaptığı çalışmalarla tanımıştı... Karanlık gerçek ölümünün ardından ortaya çıktı

#İngiltere