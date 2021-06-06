Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Altay için Milan'ın ardından 2 kulüp daha fiyat sordu

Fenerbahçe'de kaleci Altay Bayındır'ın talipleri artıyor... Geçtiğimiz günlerde Milan ve Juventus'un oyuncuya resmi teklif yaptığı ileri sürülmüş, sarı-lacivertlilerin bu konuya henüz yanıt vermediği belirtilmişti. 23 yaşındaki milli kalecinin transferine üçüncü bir İtalyan devi de resmi olarak dahil oldu. Sabah'ın haberine göre İnter, Altay için resmi ilgi mektubu gönderdi. Sarı-lacivertlilere satışa bakış açısıyla birlikte muhtemel bonservis bedeli soruldu. Fenerbahçe mektuba henüz yanıt vermedi. Transferde Altay Bayındır'ın da bakış açısı önemli olacak.

37 YAŞINDAKİ HANDANOVİC'İ YEDEĞE ÇEKMEK İSTİYOR



Genç file bekçisi büyük bir takıma gitmek için ayrılma konusunda ısrarcı olursa yönetim kulüplerle pazarlık yapacak. Başkan Ali Koç'un son derece kritik olan bu yılda kale gibi önemli bir bölgede değişim yapmak istemediği gelen bilgiler arasında. İnter ise 37 yaşında olan Samin Handanovic'i yedeğe çekip genç ve dinamik bir takviye yapmak istiyor.

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