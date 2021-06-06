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GeriFutbol Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Altay için Milan'ın ardından 2 kulüp daha fiyat sordu
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Futbol
Haber Giriş: 06.06.2021 - 09:20 | Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Altay için Milan'ın ardından 2 kulüp daha fiyat sordu

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Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Altay için Milan'ın ardından 2 kulüp daha fiyat sordu

Altay Bayındır Fenerbahçe son dakika transfer haberlerinin odağındaki isim olmayı sürdürüyor.. Fenerbahçe'nin milli kalecisi Altay Bayındır'a Avrupa'nın dev kulüplerinin ilgisi devam ediyor. Milan ve Juventus'un ardından İtalya şampiyonu Inter de Altay'ın fiyatını sordu.

Fenerbahçe'de kaleci Altay Bayındır'ın talipleri artıyor... Geçtiğimiz günlerde Milan ve Juventus'un oyuncuya resmi teklif yaptığı ileri sürülmüş, sarı-lacivertlilerin bu konuya henüz yanıt vermediği belirtilmişti. 23 yaşındaki milli kalecinin transferine üçüncü bir İtalyan devi de resmi olarak dahil oldu. Sabah'ın haberine göre İnter, Altay için resmi ilgi mektubu gönderdi. Sarı-lacivertlilere satışa bakış açısıyla birlikte muhtemel bonservis bedeli soruldu. Fenerbahçe mektuba henüz yanıt vermedi. Transferde Altay Bayındır'ın da bakış açısı önemli olacak.

37 YAŞINDAKİ HANDANOVİC'İ YEDEĞE ÇEKMEK İSTİYOR

Genç file bekçisi büyük bir takıma gitmek için ayrılma konusunda ısrarcı olursa yönetim kulüplerle pazarlık yapacak. Başkan Ali Koç'un son derece kritik olan bu yılda kale gibi önemli bir bölgede değişim yapmak istemediği gelen bilgiler arasında. İnter ise 37 yaşında olan Samin Handanovic'i yedeğe çekip genç ve dinamik bir takviye yapmak istiyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçede Altay için Milanın ardından 2 kulüp daha fiyat sordu

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